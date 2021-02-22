Звезда «Дома-2» показала выигранную на шоу квартиру

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель (Дмитриенко) показала квартиру, которую выиграла в конкурсе «Человек года». Фото экс-участница передачи выложила в Insta-сторис.

Как пишет издание StarHit, студия в Одинцово стала мала для семьи Дмитриенко, в которой подрастают двое детей. «Это квартира-студия, 33 квадратных метра с балконом. Квартира неплохая, но для нашей семьи нам здесь будет тесновато: как бы ни пройти, ни проехать», — призналась Рапунцель.

Что делать с жильем, девушка пока не решила. 34-летняя Дмитриенко заявила, что хочет однажды сделать в квартире ремонт, закупить бытовую технику и мебель. Однако это может затянуться на долгие годы, считает звезда «Дома-2».

В дополнительной квартире семья Рапунцель не нуждается: в своем блоге она рассказывала, что вместе с мужем накопила на двухкомнатную квартиру в Москве, где будет место и для родителей, и для детей.

О том, что Дмитриенко выиграла конкурс «Человек года», стало известно в декабре 2019-го. Отмечалось, чт она не рассчитывала на победу, однако победила благодаря зрительскому голосованию.

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