Бузова объяснила отказ вести перезапуск «Дома-2»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила в Instagram.

«Моя история в "Дом-2" закончена», — написала она. Бузова отметила, что съемки уже начались, но без нее. «После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу “Дом-2”, с которым провела 17 лет своей жизни», — добавила ведущая.

Певица поблагодарила всех, кто делал и смотрел «Дом-2» на протяжении этих 17 лет. «Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! Я покидаю шоу, как участница и как ведущая», — объяснила Бузова.

Бузова подчеркнула, что впервые пришла на шоу в качестве участницы. Она связывает с проектом много событий в своей жизни. «Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь!» — заключила она.

Ранее о решении Бузовой уйти из реалити-шоу после перехода на новый канал сообщалось лишь неофициально. Источники утверждали, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на ТНТ. Также утверждалось, что Бузовой якобы заплатили 30 миллионов рублей, чтобы она не переходила на другой телеканал. Однако другие источники утверждают, что деньги в этой истории не фигурировали.