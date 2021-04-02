Телеканал «Ю» раскрыл имена ведущих перезапуска «Дома-2»

Телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» в своем эфире. Как сообщает Telegram-канал Super.ru, представители «Ю» также раскрыли имена ведущих новых выпусков телепроекта.

На канале рассказали, что проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски программы будут показывать утром и вечером. Формат реалити-шоу будет таким же, каким он был на канале ТНТ, который транслировал «Дом-2» в течение 16 лет, до конца 2020 года.

Отмечается, что новые выпуски начнут выходить с 19 апреля. При этом состав ведущих не изменился — проект будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. В нем появятся как «звездные» участники из прошлых выпусков, так и новички.

Ранее было опубликовано видео с кастинга новых участников в специальном здании в Москве. Процесс отбора кандидатов для перезапуска проекта нацелен на то, чтобы найти необычных участников — «ярких фриковатых ребят, которые, как и раньше, смогут обеспечить рейтинги».

О возвращении реалити-шоу впервые официально объявила телеведущая Ольга Бузова в начале марта. Проект перестал выходить на ТНТ в конце 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.