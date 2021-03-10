Раскрыты подробности кастинга для нового «Дома-2»

При поиске участников в новый формат реалити-шоу «Дом-2» рассматривают более молодых жителей России. Подробности кастинга для телепроекта раскрыли источники «Комсомольской правды».

«Девушек берем только от 18 до 24 лет, молодых людей — от 18 до 25. Но важно, чтобы помимо желания найти отношения — были еще и амбиции, и умения что-то делать», — рассказал корреспонденту издания по телефону сотрудник кастинга.

Также на кастинге рассказали, что потенциальным участникам нужно уметь петь или обладать другими творческими способностями. Для участия рассматривают и блогеров «с ярко выраженной позицией по жизни», и красивых моделей, но «без силикона или накачанной внешности».

Согласно информации издания, задача продюсеров — избавить проект от прежней репутации и сделать новых участников позитивным примером для молодежи. По неподтвержденной информации, запуск шоу планируется на канале «СТС Love».

Ранее ведущая и певица Ольга Бузова объявила о возвращении в «Дом-2», которое с 2021 года не транслируется на канале ТНТ.

О планах начать кастинг в начале февраля сообщала бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова. По ее словам, кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.