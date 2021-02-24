Бузова описала свою реакцию на закрытие «Дома-2» фразой «сильные тоже плачут»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своей реакции на закрытие реалити-шоу «Дом-2», в котором она снималась с 2004 года сперва в качестве участницы, а затем в качестве ведущей. В интервью изданию «7 дней» она описала ее фразой «сильные тоже плачут».

По словам Бузовой, ни ее, ни участников проекта не подготовили к закрытию «Дома-2». «Я не понимаю, как может история заканчиваться, когда она еще пишется. Потому что там не актеры, а живые люди, где рождаются дети, заключаются браки…» — посетовала телеведущая.

Бузова подчеркнула, что «Дом-2» был для нее не просто работой, а жизнью, так как она очень любила участников и команду. Кроме того, ей было жалко людей, которые лишились работы: по словам ведущей, в проекте было задействовано 417 человек. Отвечая на вопрос корреспондента о том, как она гасила негативные эмоции, возникшие из-за закрытия реалити-шоу, ведущая сказала: «Я не гасила. Я плакала».

В последний съемочный день, 26 декабря, Бузова приехала на съемочную площадку вместе с оператором, привезла шампанское и торты и попрощалась со всеми. Несмотря на то что ведущую разрывало от чувств, ей приходилось держать себя в руках. После этого она отправилась на съемки программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где «играла роль счастливого человека». «Я профессионал, умею переключаться, собираюсь в секунду, выхожу в кадр, и никто даже не поймет, что с утра со мной что-то произошло. Но когда я нахожусь наедине с собой, чего мне себя обманывать? Сильные тоже плачут», — заключила Бузова.

Ранее в феврале участников «Дома-2» заставили выселиться и покинуть площадку. Незадолго до этого авторы шоу пообещали, что вскоре оно вернется с новыми героями и в новом формате, и объявили кастинг.

Сообщалось, что съемки были сорваны, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию проекта с телеканалом СТС Love.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.