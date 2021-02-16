Участников «Дома-2» заставили выселиться с площадки

Участников «Дома-2» заставили выселиться и покинуть площадку проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

О необходимости освободить территорию проекта участникам заявили на собрании с руководителями съемочного процесса. Телезвездам объявили, что новое жилище им нужно найти до 18 февраля — это крайняя дата выезда с площадки.

Ранее сообщалось о том, что съемки нового «Дома-2» были сорваны, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, где шоу будет транслироваться в будущем.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако пока этого не произошло.

В начале февраля «Дом-2» объявил новый кастинг. Авторы шоу также написали, что передача вернется с новыми героями и в новом формате.