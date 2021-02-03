Звезда «Дома-2» поссорился с тещей и оказался на улице

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский оказался на улице после ссоры со своей тещей. Об этом звезда телепроекта сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам 39-летнего Венгржановского, его «напряженные отношения с тещей достигли апогея» и она выгнала его из квартиры, в которой он жил с супругой. Бывший участник «Дома-2» также пожаловался, что рассчитывал на поддержку друзей, «но те ясно дали понять, что им не до меня». «Я в срочном порядке вынужден искать жилье на безвозмездной основе хотя бы на месяц», — написал Венцеслав и попросил помощи у подписчиков.

Не все пользователи выразили сочувствие Венгржановскому. Так, некоторые из них предложили экс-участнику реалити-шоу устроиться на работу.

Ранее стало известно, что звезде «Дома-2» Рустаму Солнцеву запретили выезд из страны из-за кредитной задолженности фирмы ООО «Нефтегазстроймонтаж», генеральным директором которой шоумен был несколько лет назад. Однако сам бывший участник реалити-шоу говорит, что ему приписали долг в 218 миллионов рублей по ошибке.

Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект.

Впоследствии сообщалось, что переговоры по поводу будущего «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа. По информации источника издания StarHit, трансляцию реалити-шоу возобновит телеканал СТС Love.