Звезда «Дома-2» высказалась о закрытии реалити-шоу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина) высказалась о причине, которая привела к закрытию телепроекта. Она сообщила в Instagram, что новые участники не смогли заинтересовать зрителей так, как уже покинувшие передачу.

По мнению звезды шоу, в последнее время «Дом-2» покинули многие популярные участники. Рапунцель пояснила, что включает в этот список и саму себя. Однако достойной замены им не нашли, добавила она.

«Не пришла та замена людям, которые ушли с "Дома". И не смогли новые ребята заинтересовать зрителя и это факт. Рейтинги дали максимальный скачок вниз», — уверена Рапунцель.

Ранее бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Степан Меньщиков сравнил реалити-шоу с романом-эпопеей Льва Толстого «Война и мир». По его словам, реалити-шоу постоянно изменяется, а его ресурсы неиссякаемы.

О закрытии телепроекта также высказалась бывшая участница Алена Водонаева, телеведущая Ксения Собчак, которая была ведущей на проекте в первые годы эфира, а также соведущая и бывшая участница проекта Ольга Бузова.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике, а на протяжении многих лет телепроект пытались закрыть.