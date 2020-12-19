Водонаева отреагировала на закрытие «Дома-2»

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева отреагировала на закрытие телепроекта на канале ТНТ. Своим мнением она поделилась в Instagram.

«Как ни крути, это целая эпоха», — написала Водонаева.

При этом она отметила, что подобное решение руководства канала можно назвать «здравомыслящим», и 2020 год является подходящим временем для его реализации. «2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку», — подчеркнула телеведущая.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть. Алена Водонаева прошла кастинг на проект в 2004 году и провела на шоу более тысячи дней.