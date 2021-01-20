На звезду «Дома-2» подали жалобу в МВД из-за махинаций на 20 миллионов рублей

На звезду «Дома-2» Марию Кохно и ее приятеля Владимира Шарапова подали коллективную жалобу в МВД. Как сообщает Telegram-канал Mash, их обвиняют в махинациях на 20 миллионов рублей.

По данным Mash, мошеннические действия первоначально в одиночку осуществлял Шарапов, который работал в правоохранительных органах. Жертвы сообщили, что сначала мужчина обманывал жителей Челябинска, в том числе родных, однокурсников и коллег. За несколько лет от его действий пострадали десятки человек.

Согласно показаниям, Шарапов занимал деньги якобы на бизнес и обещал, что средства возвратятся и преумножатся. У коллег в органах он взял в долг более 2,5 миллиона рублей, еще 700 тысяч у супруги и 650 тысяч у однокурсника.

Позже к мошенничеству присоединилась и Кохно. Утверждается, что она стала активно рекламировать аккаунт мужчины в Instagram. Согласно этой схеме, потенциальных участников переводили в Telegram, где им предлагалось перечислить деньги, которые в итоге не возвращались. По данным канала, Кохно заявила, что была не в курсе о действиях Шарапова в прошлом и рекламировала аккаунт, не зная о мошенничествах.

Ранее сообщалось, что участник реалити-шоу «Дом-2» Игорь Русанов подал административный иск в суд к главку МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он потребовал отменить отказ на въезд в Россию из-за того, что его несколько раз привлекали к административной ответственности в стране.