Землю «Дома-2» отдадут университету

Земельный участок в Москве, где раньше находилась съемочная площадка телешоу «Дом-2», отдадут Российскому университету дружбы народов (РУДН). Об этом пишет StarHit.

Недвижимость на улице Саморы Машела, 5 находится на территории вуза. В 2009 году компания «Европлейс» начала строительство съемочного павильона, арендовав участок на 99 лет. Здесь проводили кастинги для проекта, а также селили некоторых звезд шоу.

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Однако некоторое время назад РУДН обнаружил нарушения при оформлении сделки. Мэрия Москвы потребовала вернуть землю вузу, предварительно осуществив снос объектов. Он еще не состоялся, но сообщается, что недвижимость все же передадут учебному заведению.

В настоящий момент, как пишет издание, в одном из павильонов начали снимать новое шоу с TikTok-блогерами. StarHit пишет, что на площадку заехали молодые люди в возрасте до 25 лет.

Ранее «Дом-2» лишился еще одной локации — участка в Новой Москве, который находился на пути строящейся автомагистрали «Марьино — Саларьево». Владельцы объекта получили компенсации, а участникам шоу выделили землю неподалеку.

В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта. Причиной такого решения назвали низкие рейтинги шоу и отказ рекламодателей от сотрудничества. Также появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но уже для другой платформы.

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