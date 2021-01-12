Звезда «Дома-2» задолжал 218 миллионов рублей

Звезде «Дома-2» Рустаму Солнцеву запретили выезд из страны из-за кредитной задолженности фирмы ООО «Нефтегазстроймонтаж», генеральным директором которой шоумен был несколько лет назад. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, Солнцев должен выплатить долг в 218 миллионов рублей. Однако сам бывший участник реалити-шоу говорит, что ему приписали огромную задолженность по ошибке.

«Я давно перестал быть директором этой фирмы по всем правилам: подписал бумаги, отнес 250 тысяч рублей налогов, но так вышло, что мой товарищ оказался не очень порядочным человеком, и что-то в документах было сделано неправильно. Меня об этом, естественно, никак не оповестили», — заявил Солнцев, добавив, что владельцем ООО «Нефтегазстроймонтаж» являлся его приятель.

Шоумен постарается оспорить свои долги в суде и доказать, что он невиновен. Журналисты отметили, что у Солнцева уже исчезли все накопления с его банковских счетов.

Ранее Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов спасти «Дом-2». В частности, он раскритиковал продюсеров за решение пригласить блогеров в качестве ведущих шоу.