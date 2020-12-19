Бывший участник «Дома-2» рассказал о провальных попытках спасти шоу

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов спасти проект. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Солнцев раскритиковал организаторов за решение пригласить блогеров в качестве ведущих шоу. Он рассказал, что был против привлечения ведущих извне, чтобы не портить позиции проекта, и даже говорил об этом генеральному директору «Дома-2» Александру Расторгуеву.

Также Солнцев выступал против идеи привлечь в проект тиктокеров, так как, по его мнению, им не интересно участвовать в «Доме-2».

Главной ошибкой организаторов Солнцев считает новую концепцию шоу. «В последнее время они приглашали на шоу исключительно девушек легкого поведения и эскортниц. Людям это приелось, потому что взрослая аудитория смотреть долго на проституток, творящих беспредел, без омерзения не будет», — сказал он.

Солнцев добавил, что в самом начале проект был одной из любимых программ молодежи, однако в настоящее время это «просто публичный дом».

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.