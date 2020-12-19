Ведущий «Дома-2» пообещал «удивить» поклонников продолжением проекта

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони отреагировал на новость о закрытии телевизионного проекта. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«В новом году ДОМ2 заживёт новой жизнью. Никто не умер, не грустите, ДОМ2 не умер! Поверьте, мы умеем удивлять», — отметил он.

Кадони также подчеркнул, что «Дом-2» — это целая эпоха, и посоветовал телезрителям не пропускать последние серии шоу, которые выйдут до конца этого года.

Ранее соведущая «Дома-2» и его бывшая участница Ольга Бузова тоже прокомментировала новости о закрытии телепроекта. Она рассказала, что Дом-2 изменил российское телевидение.

18 декабря СМИ сообщили о закрытии «Дома 2». Вскоре эту информацию подтвердили в пресс-службе ТНТ. «Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили представители телеканала. По данным журналистов Super.ru, причиной закрытия проекта стали упавшие рейтинги и уход крупных рекламодателей.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.