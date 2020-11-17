Священник из «Дома-2» напал с ножом на паломника монастыря

Священник, в прошлом участник реалити-шоу «Дом-2» Василий, который также использует псевдоним Вальтер, напал с ножом на паломника монастыря. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, ночью в больницу Звенигорода попал сотрудник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря с ножевыми ранениями. Мужчина сообщил полицейским, что познакомился с Василием недалеко от монастыря, вместе они начали употреблять алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, и незнакомец взялся за нож.

Источник пояснил, что работник монастыря запомнил псевдоним обидчика. Благодаря этому полиция быстро вычислила бывшего участника шоу. «Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож», — рассказал потерпевший.

При этом паломник не захотел писать заявление на нападавшего, считая, что это будет «не по-христиански». В полиции пояснили, что уже возбудили уголовное дело, поэтому сторонам необходимо будет подписать документы о примирении сторон.

33-летний Вальтер утверждает, что в прошлом служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы, имел семью и воспитывал двоих сыновей, но в 2016 году его лишили сана, а брак распался. Священнослужитель позже стал участником телепроекта, на котором хотел поцеловаться с ведущей Ольгой Бузовой и активно флиртовал со всеми участницами проекта. Там он познакомился в том числе с Олесей Лисовской.

Ранее участник «Дом-2» Игорь Русанов подал административный иск в суд к главку МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он требует признать недействительным полученный им отказ на въезд в страну.