Ведущая «Дома-2» пожаловалась на «говнопотоки»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала видео, в котором пожаловалась на «говнопотоки», которые, по ее выражению, льются в связи со слухами о ее увольнении с телепроекта. В Instagram-сторис она прокомментировала эти сообщения и назвала их необоснованными.

«Поток левой информации. Говнопоток, я бы так это назвала. Абсолютно никем не контролируемый», — отметила ведущая. По ее словам, о ее увольнении пишут «говнопаблики», которые хотят привлечь к себе внимание.

По словам Бородиной, подобные новости в интернете «клепать можно каждый день». «И вот люди это читают. Нет ни заявления об уходе, ни статистики низких рейтингов, которая, может, попала кому-то в руки», — добавила ведущая, размышляя об основаниях для слухов. «Бред сивой кобылы», — заключила Бородина.

Ранее пресс-служба телеканала ТНТ опровергла появившиеся в сети слухи о предстоящем увольнении ведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Бородина сотрудничает с проектом с первого сезона. Реалити неоднократно критиковали из-за поведения участников программы: ссоры, драки, бранные слова. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.