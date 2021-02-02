Раскрыты подробности будущего «Дома-2»

Трансляцию реалити-шоу «Дом-2», которое с 2004 года выходило на канале ТНТ и было закрыто в конце 2020 года, возобновит телеканал СТС Love. Такие подробности будущей судьбы телепроекта раскрыл изданию StarHit источник.

«Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем», — рассказал собеседник издания. По словам источника, проект ожидает небольшая трансформация: «Дом-2» планируют сделать «современнее, интереснее».

Источник добавил, что в обновленную версию реалити-шоу вернется часть участников из старого состава, а также наберут новичков. Он допустил, что вести телепроект будут те же Ольга Бузова и Ксения Бородина, не исключив, что СТС Love привлечет кого-то из бывших звезд «Дома-2».

Ранее сообщалось, что переговоры по поводу будущего «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа. Создатель реалити-шоу, бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров предрек неудачу перезапуску телепроекта. По его мнению, телешоу ожидает успех только в его руках. Чтобы «Дом-2» снова стал интересным, в нем нужно менять абсолютно все, уверен создатель проекта.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» вечером 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект.