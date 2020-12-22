Стало известно о переговорах СТС с «Домом-2»

Реалити-шоу «Дом-2», которое в течение 16 лет выходит на канале ТНТ, хотят перенести на СТС после закрытия 30 декабря. Как сообщаетРИА Новости источник, знакомый с ситуацией, стало известно о переговорах между сторонами.

«Переговоры по поводу "Дома-2" ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — подчеркнул он. Источник не уточнил, в каком формате планируется возобновить вещание и будет ли меняться название.

По данным пресс-службы ТНТ, финал проекта произойдет 30 декабря и будет длиться около двух часов. При этом слот телешоу заменят линейкой из пяти программ в жанре стендап.

Ранее сообщалось, что съемки шоу намерены возобновить в 2021 году. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут участвовать в реалити. Однако пока нет точной информации, где именно будут показывать эфиры. Появлялись слухи о переходе «Дома-2» на канал «Пятница!», но гендиректор Николай Картозия вскоре опроверг эти утверждения.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» вечером 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, а депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект. При этом шоу помогло стать знаменитыми многим нынешним представителям российского шоу-бизнеса.