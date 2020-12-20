Бородина пригрозила ликующим из-за закрытия «Дома-2» кармическим проклятьем

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ, последний выпуск которого выйдет в эфир 30 декабря, Ксения Бородина пригрозила кармическим проклятьем тем, кто ликует из-за новости о закрытии телепроекта. Своими соображениями ведущая поделилась в сторис в Instagram.

Бородина подчеркнула, что на телепроекте работало много людей: режиссеров, операторов, администраторов, редакторов и других. Некоторые из них, по ее словам, посвятили «Дому-2» 17 лет своей жизни. За них, призналась ведущая, ей обидно больше всего.

«Просто я очень люблю этих людей и никогда не дам их в обиду», — сказала Бородина. Ликование по поводу закрытия реалити-шоу она назвала свинством. При этом больше всего ведущую возмутили подобные комментарии от бывших участников телепроекта или тех, кто был с ним связан. «Ну, вы, конечно, жалкие людишки, я вам серьезно говорю. Карма — это такое дело, ребятки. Она прилетает так, что не успеешь заметить», — пригрозила телеведущая.

18 декабря стало известно о планах закрыть «Дом-2», телеканал ТНТ подтвердил эту информацию. Последний выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря. Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорились и дрались друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.