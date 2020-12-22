«Дом-2» задумали возродить на другом канале

Реалити-шоу «Дом-2», которое телеканал ТНТ решил закрыть и перестать показывать в конце 2020 года, задумали возродить, но на другом канале. Как сообщает Starhit, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить.

По данным издания, «переезд» займет всего 1,5 месяца. При этом утверждается, что рассматривается несколько вариантов для перехода.

«Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала "Дом-2", где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн», — рассказал источник. По его словам, уже велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами.

Также сообщается, что состав участников и ведущих не поменяется, не планируется и смена формата. Один из источников рассказал, что закрытие проекта для ТНТ стал неприятным сюрпризом для сотрудников, «многие из которых остались без работы перед Новым годом и без каких-либо компенсаций».

Ранее появились слухи о переходе реалити-шоу «Дом-2» на канал «Пятница!» Вскоре генеральный директор телеканала Николай Картозия опроверг эти утверждения. «"Дом-2" не переносят на "Пятницу!" Упаси господь», — сказал он корреспонденту.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» вечером 18 декабря. Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. Последний выпуск планируется показать 30 декабря. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике, на протяжении многих лет его пытались закрыть.