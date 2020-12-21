На «Пятнице!» прокомментировали слухи о переходе «Дома-2» на канал

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия прокомментировал слухи о переходе на «Пятницу!» реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого стало известно 18 декабря. Его слова публикует «Телепрограмма».

В разговоре с корреспондентом издания Картозия опроверг информацию о том, что его канал будет транслировать телепроект. «"Дом-2" не переносят на "Пятницу!" Упаси господь», — сказал он.

Ранее бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Степан Меньщиков сравнил реалити-шоу с романом-эпопеей Льва Толстого «Война и мир». О закрытии телепроекта высказалась и бывшая участница Алена Водонаева.

Новость также прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Ведущая и бывшая участница реалити-шоу Ольга Бузова заявила, что с уходом передачи телевидение «больше не будет прежним». Ксения Бородина, еще одна ведущая «Дома-2», пригрозила кармическим проклятьем тем, кто ликует из-за новости о закрытии телепроекта.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике, на протяжении многих лет его пытались закрыть.