Создатель «Дома-2» захотел вернуть Собчак в проект

Создатель «Дома-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров, который пожелал вернуть проект себе, заявил, что пригласил бы в него в качестве ведущей Ксению Собчак. Об этом продюсер сообщил в интервью Starhit.

«Оставил бы Олю Бузову и Ксению Бородину, плюс пригласил бы обратно Ксению Собчак», — отметил он, отказавшись сообщить какие-либо подробности. Бородина работала ведущей шоу с самого первого дня проекта. В самом начале она вела телепередачу в паре с Ксенией Собчак.

Комиссаров заверил, что сможет удешевить производство проекта в два-три раза без ущерба для контента. «Я знаю, где кнопка, которая вернет популярность, трушность, настоящесть проекту», — добавил он.

В начале 2020 года Валерий Комиссаров дал интервью Ксении Собчак, в котором в том числе рассказал о конфликте с телеканалом ТНТ, в результате которого он перестал быть продюсером реалити-шоу.

По словам продюсера, в 2014 году его «отжали, и все». Реалити-шоу за одну ночь переехало на другую площадку, построенную в тайне от него. Другой бывший продюсер «Дома-2» Александр Михайловский утверждает, что эти действия предприняли из-за слухов, что Комиссаров намерен продать территорию, на которой проходили съемки проекта. Он также добавил, что материальное обеспечение проекта при Комиссарове было весьма слабым.