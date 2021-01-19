Создатель «Дома-2» назвал причину превращения телепроекта в «унылое Г»

Создатель «Дома-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров назвал причину закрытия телепроекта. В интервью Starhit он подчеркнул, что реалити-шоу в последние годы развивали совершенно неправильно.

«Там стало неправильным все. "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже. А стал унылым Г, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы. А это сразу фальшак», — заметил он. Комиссаров уверен, что это превращение в итоге и привело к падению рейтингов и уходу рекламодателей.

По словам продюсера, за последнее время на проекте собрали «несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах». «Какое отношение это все имеет к реальной жизни? Люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах», — возмутился Комиссаров из-за подхода к развитию телепередачи.

Он подчеркнул, что не испытывает негативных эмоций по отношению к нынешним участникам. Комиссаров уточнил, что современная версия «Дома-2» — это совсем не то, что он изначально замышлял. «Все, кого мы тогда брали, являлись, в первую очередь, интересными личностями. Некоторых приходилось, как яйца динозавра, высиживать по полгода», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Валерий Комиссаров решил выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу. По словам продюсера, он готов возобновить проект, который закрыли в декабре 2020 года после 16 лет в эфире.

18 декабря 2020 года канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома-2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года, его регулярно критиковали и пытались закрыть. Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году для другой площадки, эти сведения так и не подтвердились.