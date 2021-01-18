Создатель «Дома-2» решил выкупить проект у ТНТ

Создатель «Дома-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров рассказал в интервью InterMedia, что решил выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу.

«Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь "Дом-2" им больше не нужен», — отметил он.

По словам Комиссарова, он готов возобновить проект и сделать его интересным. «То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей», — констатировал шоумен.

В пример текущей ситуации со спадом интереса к бренду «Дом-2» Комиссаров привел время, когда корпорация Apple была без своего сооснователя Стива Джобса. Предпринимателя уволили в 1985 году, после более чем 10 лет он вернулся в компанию. Комиссаров подчеркнул, что реалити-шоу все еще интересны людям. «Жанр реалити-шоу неисчерпаем, во всем мире телеканалы и стриминги развивают это направление все активнее», — добавил продюсер.

Он заключил, что знает, как правильно получить финансирование на такой крупный телепроект. «У настоящих опытных продюсеров всегда есть возможности привлечь финансирование, тем более что я хорошо знаю, как сделать сенсационный проект за вдвое-втрое меньший бюджет», — заверил Комиссаров.

18 декабря 2020-го канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома-2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект регулярно критиковали и пытались закрыть. Последний эпизод вышел в эфир 30 декабря.

Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но не для ТНТ. Среди претендентов на «Дом-2» упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор».