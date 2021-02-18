Съемки «Дома-2» снова заморозили

Съемки реалити-шоу «Дом-2», которое выходило на ТНТ с 2004 по 2020 год и должно было возродиться на другом канале, снова заморозили. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на бывшую участницу и сотрудницу кастинг-службы шоу Надежду Ермакову.

По ее словам, в ближайшее время съемки «Дома-2» не возобновятся. «Пока не будет запуска», — процитировало издание сотрудницу кастинг-службы.

Ранее стало известно, что участников «Дома-2» заставили выселиться и покинуть площадку проекта до 18 февраля. Съемки были сорваны, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love.

В начале февраля «Дом-2» объявил новый кастинг. Авторы шоу также написали, что передача вернется с новыми героями и в новом формате.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако пока этого не произошло.