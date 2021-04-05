Сменившая пол участница «Дома-2» объяснила скандал в такси

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова, в прошлом сменившая пол, объяснила, по какой причине устроила скандал в такси. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Кузнецова заявила, что вместо машины комфорткласса за ней приехал автомобиль класса «эконом». «Приехал эконом. Я села в этот эконом, так как мне хотелось домой. И в процессе поездки я таксисту начала говорить, что я не хочу ехать на экономе. Начала выпендриваться. Ну и таксист в ответ начал провоцировать меня», — пояснила Кузнецова.

Инцидент произошел в Ленинградской области, бывшая участница проекта ехала из Соснового Бора в Кудрово. Сначала Кузнецова оскорбила жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Конфликт с водителем пассажирка транслировала с Instagram-сторис, чтобы, по ее словам, у водителя не хватило смелости ее выгнать.

В районе деревни Шепелево таксист вызвал полицию, попросив сотрудников забрать Кузнецову в отделение. Там ее оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.

Кузнецова участвовала в «Доме-2» в 2013 году, когда была мужчиной по имени Алексей. Решение сменить пол она приняла уже после участия в проекте.