Сменившая пол бывшая участница «Дома-2» устроила скандал в такси

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова, в прошлом сменившая пол, устроила скандал в такси, находясь в нетрезвом виде. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в Ленинградской области при поездке из Соснового Бора в Кудрово.

Сначала она оскорбляла жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Сама Кузнецова также снимала сторис в Instagram во время поездки, якобы для того, чтобы у водителя не хватило смелости выгнать ее.

В районе деревни Шепелево терпение таксиста иссякло, и он вызвал полицию, попросив сотрудников забрать пассажирку в отделение. Кузнецова подтвердила, что ее увезли в отделение.

«У меня забрали паспорт, запихали туда [в авто полиции], начали говорить, что я употребляла что-то — такого не было», — рассказала экс-участница реалити. Она заверила, что в итоге ее отпустили домой, выписав штраф в 500 рублей за хулиганство.

Ранее сообщалось, что бывшего участника «Дома-2» Арая Чобаняна избили в кинотеатре. Его возлюбленная, бывшая участница телепроекта Ирина Пинчук рассказала, что конфликт произошел внутри одного из залов при просьбе к сидевшим рядом людям пересесть чуть подальше.