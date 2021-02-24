Бывшего участника «Дома-2» избили в кинотеатре

Бывшего участника реалити-шоу Дом-2 Арая Чобаняна избили в кинотеатре. Об этом в сторис Instagram рассказала его возлюбленная, бывшая участница телепроекта Ирина Пинчук.

По ее словам, пара отправилась в кино вместе с подругой Пинчук, компания хотела сесть в зрительном зале на соседние места. Для этого они попросили сидевших рядом зрителей немного подвинуться. Однако в ответ им начали хамить, уверяет возлюбленная Чобаняна.

«Ответ от них прозвучал в очень грубой форме — Арай не стал молчать», — пояснила она. В результате словесная перепалка переросла в конфликт. «Они налетели на него с кулаками, начали бить по голове», — рассказала участница реалити.

Стороны начали драться на выходе из зала: Чобаняну в лицо распылили перцовый баллончик и разбили телефон. В итоге пара обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Дом-2» Венцеслав Венгржановский оказался на улице после ссоры со своей тещей. Он объяснил, что напряженные отношения с родственницей «достигли апогея», и она выгнала его из квартиры, в которой Венгржановский жил с супругой.