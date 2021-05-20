Украина объявила звезд российских сериалов угрозой национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины объявило российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Звезд отечественных сериалов включили в черный список после того, как 11 мая в министерство поступило соответствующее письмо от Службы безопасности Украины. Другие подробности не раскрываются.

В феврале Украина запретила въезд пяти артистам из России. В числе попавших в черный список оказались пять музыкантов из «Хора Турецкого» и два актера, снявшиеся в фильме «Крым»: Роман Курцын и Евгения Лапова.

29 января власти Украины также запретили въезд пяти российским артистам. Россияне были включены в стоп-лист по рекомендации спецслужб, которые посчитали, что Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман могут представлять угрозу национальной безопасности из-за своей политической позиции.

Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него среди прочих вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.