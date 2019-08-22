Сербскому актеру из «Духless 2» запретили посещать Украину

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил в Twitter, что власти Украины запретили ему въезд на территорию страны. Артиста посчитали «угрозой национальной безопасности».

Бикович назвал ответственных за запрет людей «чемпионами». «Я играю иногда хорошо, иногда плохо, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», — написал он.

Артиста рассмешил запрет на въезд в страну.

31-летний Милош Бикович снялся в таких фильмах, как «Духless 2», «Лед», «Солнечный удар» и «Балканский рубеж», а также в сериалах «Гранд» и «Отель Элеон».

14 июня стало известно, что Министерство культуры Украины приняло решение исключить актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Артист попал в этот список в 2017 году из-за посещения Крыма.

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