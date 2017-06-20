Гоша Куценко попросил у Минкульта 60 миллионов на фильм с Гойко Митичем

Актер и режиссер Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) попросил у Министерства культуры России 60 миллионов рублей на создание фильма «Балканский рубеж», посвященного Косовской войне. В ленте сыграет Гойко Митич, передает РИА Новости во вторник, 20 июня.

«Это картина о том времени, когда Россию хотели стереть с карты мировой политики, о марш-броске российских десантников из Боснии в Косово вопреки ожиданиям НАТО», — отметил Куценко.

Артист добавил, что в картине расскажут о военных преступлениях, о которых молчат в Европе. Премьера фильма намечена на 2018 год. Помимо Митича в «Балканском рубеже» сыграют Куценко, Антон Пампушный и Милош Бикович.

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Гойко Митич — 77-летний сербский актер, каскадер и режиссер, получивший известность как исполнитель ролей индейцев. Он снялся в фильмах «Сыновья Большой Медведицы», «Чингачгук — Большой Змей», «След Сокола», «Белые волки», «Смертельная ошибка», «Оцеола», «Текумзе», «Апачи», «Ульзана», «Братья по крови» и «Вождь Белое Перо».

Косовская война началась в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославей. В марте 1999 года в конфликт вмешалось НАТО — начались бомбардировки республики. В июне того же года Североатлантический Альянс объявил о прекращении военной операции, после чего на территорию сербского автономного края Косово и Метохия вошли российские миротворцы, занявшие аэропорт «Слатина». Это шло вразрез с военными планами НАТО. Миротворцы были выведены из региона в 2003-м.