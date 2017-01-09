Режиссер «Страны ОЗ» потребовал от прокатчиков деньги со сборов фильма

Создатель комедии «Страна ОЗ» Василий Сигарев обвинил кинокомпанию «Парадиз» в невыплате денег, полученных с кассовых сборов фильма в кинотеатрах. Об этом он рассказал порталу Znak.com в понедельник, 9 января.

Режиссер отметил, что за год, который прошел с окончания показа «Страны ОЗ», прокатчики выплатили правообладателю, компании «Белое зеркало», 5,4 миллиона рублей. По словам Сигарева, «Парадиз» должен был заплатить около десяти миллионов рублей, а ему с этой суммы причитается десять процентов.

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Кинематографист добавил, что если прокатчики не отдадут оставшиеся деньги в течение недели, то он расскажет своим «многочисленным зарубежным партнерам, что с этой компанией дел лучше не иметь».

Супруга Сигарева актриса Яна Троянова опубликовала в Facebook аналогичное сообщение. По ее словам, «Парадиз» отказывается выплачивать правообладателю деньги, аргументируя это тем, что кинотеатры не отдают прокатчикам часть выручки со сборов.

«Страна ОЗ», в которой главные роли сыграли Троянова, Гоша Куценко, Андрей Ильенков и Александр Баширов, рассказывает о новогодней одиссее продавщицы из екатеринбургского киоска Лены Шабудиновой. Женщина пытается добраться до места работы, но вместо этого попадает в фантасмагорические ситуации.