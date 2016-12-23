Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей

Музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Ожидается, что ходатайство об избрании меры пресечения в отношении исполнителя будет рассмотрено в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в этот же день, передает ТАСС.

22 декабря Новиков принял участие в очных ставках по делу о мошенничестве, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. Как сообщал портал «Накануне.Ru», 65 человек вложили порядка 150 миллионов рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», однако в 2011 году работы были приостановлены и до сих пор так и не возобновились. Новиков и Шилиманов подозреваются в том, что они перевели деньги пайщиков себе на счета, отмечает «Интерфакс».

Александр Новиков — советский и российский поэт, а также автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант также несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.