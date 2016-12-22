СМИ узнали о предъявлении обвинения в мошенничестве барду Александру Новикову

Барду Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве по уголовному делу о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс» под Екатеринбургом. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Znak.com со ссылкой на источник. Сейчас шансонье задержан.

Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Вопрос о мере пресечения будет решен в пятницу, 23 декабря.

В четверг Новиков несколько часов находился в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области, где поучаствовал в нескольких очных ставках.

Бард был соучредителем компании «Дигитал-ай», которая выступала застройщиком «Бухты Квинс». Ему также принадлежит земля, на которой должен был быть возведен поселок. Проект был заморожен, и партнера Новикова, бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, обвиняют в хищении 41 миллиона рублей пайщиков.