Суд арестовал партнера шансонье Александра Новикова

Бизнес-компаньон барда Александра Новикова, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов арестован до 18 февраля в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс». Такое решение вынес суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, передает портал dni.ru в пятницу, 23 декабря.

«Его отправят в СИЗО. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решение суда выслушивал по видео-конференц-связи», — заявил правозащитник Дмитрий Рожин.

Ранее 23 декабря пресс-служба Свердловского областного суда сообщила, что Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Шилиманова, который также стал фигурантом уголовного дела, задержали 19 декабря.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский поэт, а также автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант также несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.