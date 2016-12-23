Суд отправил шансонье Александра Новикова под домашний арест

Бард и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков помещен под домашний арест в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс». Такое решение вынес суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщает портал E1.ru в пятницу, 23 декабря.

Новиков арестован до 22 февраля 2017 года. Музыканту разрешено общаться только с адвокатом. «Не знаю, кто меня заменит на работе», — прокомментировал он решение суда.

Ранее 23 декабря суд отправил в СИЗО бизнес-партнера барда Михаила Шилиманова, который также выступает фигурантом дела.

В тот же день пресс-служба Свердловского областного суда сообщила, что Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Как сообщает портал dni.ru, всего пострадали 65 пайщиков.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.