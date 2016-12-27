Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена

Актер Гоша Куценко решил не озвучивать Бэтмена в российской версии мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» после критики зрителей. Об этом компания «Warner Bros. Россия» объявила на официальной странице «ВКонтакте».

Компания опубликовала обращение актера к фанатам фильма.

«Спасибо за критику! Спасибо всем неравнодушным! Я искренне уверен, что для фильма главное – это зритель. Я послушал и посмотрел все ролики еще раз и признаю, что Всеволод Кузнецов – настоящий Бэтмен. Снимаю шляпу перед настоящим супергероем», — написал Куценко.

Вышедший 23 декабря ролик с голосом Куценко вызвал негативные оценки зрителей.

«Warner Bros. Россия» подтвердила, что Бэтмен в ленте «Лего Фильм: Бэтмен» будет озвучен Всеволодом Кузнецовым, известным как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза.

Гоша Куценко озвучивал Бэтмена в российской версии картины «Лего. Фильм» (2014).

Лента «Лего Фильм: Бэтмен» выйдет в России 9 февраля 2017 года. Картина рассказывает о приключениях игрушечного супергероя.