Войну на Балканах показали от лица русского спецназа

Вышел трейлер российско-сербской военной драмы «Балканский рубеж», рассказывающей о вооруженном конфликте в Югославии в конце 1990-х. Эксклюзивное видео поступило в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

Картина посвящена засекреченной до сих пор операции российской спецгруппы, которой поручено взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Этот стратегический объект также необходим албанским сепаратистам и силам НАТО.

Режиссером «Балканского рубежа» выступил Андрей Волгин. В фильме снялись Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова, Гойко Митич и Милена Радулович. Картина выйдет в широкий прокат при поддержке ВГТРК 28 марта 2019 года.

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