Про самого красивого американского маньяка сделают сериал

Телеканал Netflix анонсировал выход документального сериала «Беседы с убийцей: записи Теда Банди». Об этом сообщает Deadline.

Первая серия из четырех выйдет 24 января — ровно через 30 лет после казни «американского Джека-потрошителя». Зрителям покажут ранее не публиковавшиеся интервью с Тедом Банди, которые он дал, находясь в камере смертников.

Отмечается, что проект будет посвящен мужчине, индивидуальность и привлекательная внешность которого «бросила вызов стереотипным представлениям о серийных маньяках». Банди, на счету которого более 30 жертв, попал в тюрьму в 1978 году, и, находясь за решеткой, стал предметом «необычайного обожания» американских женщин.

Режиссером и продюсером сериала выступит Джо Берлингер, который также работает над фильмом о Теде Банди «Красивый, плохой, злой». Премьера картины с Заком Эфроном в главной роли состоится в 2019 году на фестивале «Сандэнс».

В феврале стало известно, что про самого жестокого убийцу России Михаила Попкова снимут сериал. 10 декабря он получил второй пожизненный срок. По данным следствия, ангарский маньяк совершил не менее 84 убийств.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!