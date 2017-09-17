На съемочной площадке сериала про серийного убийцу нашли труп

На съемочной площадке проекта Rellik телекомпании «Би-би-си» нашли труп. Об этом в воскресенье сообщает The Mirror.

Полиция обнаружила тело в одном из скверов восточного Лондона перед тем, как там должны были снимать сцену с трупом.

«Съемочная группа прибыла, чтобы снимать "свой" труп, но полиция сказала, что это невозможно, потому что там нашли реальный труп. Это было странно, реальность превзошла вымысел», — рассказал актер Патерсон Джозеф, исполняющий роль психиатра.

Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы. Авторами проекта выступили создатели шоу «Пропавший без вести».

Премьера первого эпизода состоялась 11 сентября.