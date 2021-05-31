Зеленского обвинили в желании остановить украинизацию

Бывший директор Института национальной памяти и депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович обвинил президента Владимира Зеленского и его парламентскую фракцию «Слуга Народа» в желании остановить процесс украинизации медиа. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Facebook.

16 июля на Украине должен вступить в силу закон, согласно которому, трансляция фильмов на телеканалах и онлайн-платформах обязана вестись на украинском языке, однако несколько депутатов от «Слуги народа» предложили отложить его реализацию. Также в партии инициировали отмену требования к газетам и журналам в обязательном порядке иметь украиноязычную версию своей продукции и смягчение норм, ограничивающих использование русского языка в общественной жизни.

Вятрович остался недоволен такими предложениями и назвал их «русской провокацией». «Медиапространство — одно из главных полей битвы в российской гибридной войне против Украины, которая в первую очередь является войной за идентичность», — пояснил депутат.

По его мнению, в заговоре с целью осуществить ревизию «мовного законодательства» состоят «пророссийские олигархи» и лично Владимир Зеленский, «много лет занимавшийся русификацией украинского телеэфира». «Каждый депутат, кто поддержит эти российские законы, откровенно встанет в сторону Кремля. Никакие руководящие указания или партийная дисциплина не могут оправдать измену национальных интересов», — заключил Вятрович.

Ранее правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. В рамках программы предлагается стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.