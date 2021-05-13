Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на давление внутри страны из-за русского языка. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», запись опубликована в YouTube.

«Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И именно это нужно прекращать», — заявил Арестович.

Он добавил, что любая попытка «наехать» на любую культуру в стране должна быть немедленно «поставлена в стойло» законными методами. Государство должно сразу реагировать на подобные вещи, считает Арестович.

Он призвал проводить «очень умеренную, взвешенную, центристскую политику». К этому стремится президент Владимир Зеленский и его команда, заверил Арестович.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал изменить текст гимна Одессы. Он заявил, что текст написан на русском языке и должен быть либо переведен на украинский язык, либо создан заново.