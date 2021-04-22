Глава ЛНР захотел помочь русским на Украине

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник захотел разработать нормативную базу для оказания помощи русским, живущим на украинской территории. Об этом он заявил на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», пишет РИА Новости.

По его словам, республика пошла на этот шаг из-за принятия на Украине пакета законов, запрещающих гражданам использовать русский язык в различных сферах жизни, а также позволяющих интернировать с мест проживания подозреваемых в сотрудничестве с Россией. «Мы также не можем оставить своих граждан в беде на подконтрольной Украине территории», — сказал Пасечник.

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Он назвал отношение к таким людям со стороны Киева геноцидом и отметил, что он осуществляется с позволения западных стран. При этом конкретные положения будущего закона, а также характер планируемой помощи глава республики не раскрыл.

Международной форум «Единство русских: защита прав и свобод» проходит в Донецке 22-23 апреля. Он стал идейным продолжением форума «Русский Донбасс», который прошел в январе. В мероприятии принимают участие представители ДНР и ЛНР, журналисты, политологи и депутаты Госдумы России.

Ранее уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Дейнего указал на отсутствие у Киева решимости начать новое наступление в Донбассе. Он заверил, что Украина лишь нагнетает обстановку, тогда как решимости активизировать боевые действия у нее нет.