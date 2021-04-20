Украина обвинила Россию в намерении превратить ее в «аграрную провинцию»

Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны. Если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится из важного посредника в «аграрную провинцию». Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран в своей колонке издания «Обозреватель».

«Фактически, русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину по важному посредника между РФ и ЕС на аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», — обвинил Москву Непран.

По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.

Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТСе последний рычаг влияния на мировую политику.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что с 1 апреля поставки газа в Румынию будут вестись в обход Украины. Таким образом страна лишилась транзита газа в Турцию, Грецию и Болгарию. По оценкам Макогона, после запуска ветки в Венгрию Киев лишится еще 10-12 миллиардов кубических метров транзитного газа в год.

В Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором Украина не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ). Откладывание или замедление программы МВФ замедлит экономическое восстановление страны. Эксперты рассказали, что отказ от сотрудничества с фондом грозит Украине наихудшим сценарием.