Россия пустила газ в Румынию в обход Украины

Поставки в Румынию российского газа с 1 апреля ведутся в обход Украины. Об этом в своем Facebook написал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он уточнил, что по южному направлению украинскую систему использует теперь только Молдавия.

Для исполнения контракта «Газпром» пустил топливо через «Турецкий поток». Ранее таким же образом, напомнил Макогон, Украина лишилась транзита в Турцию, Грецию и Болгарию. По его оценке, когда будет введена в эксплуатацию ветка до Венгрии, страна потеряет еще порядка 10-12 миллиардов кубометров транзита в год.

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В 2020 году через украинскую ГТС «Газпром» прокачал 55,8 миллиарда кубометров газа, что меньше объема, прописанного в контракте. Однако по условиям договора российская компания обязана была заплатить как за прокачку 65 миллиардов кубометров. В текущем году и в следующие три года гарантированный объем прокачки составляет 40 миллиардов кубометров.

Макогон подчеркнул, что очень важно не допустить запуска газопровода «Северный поток-2», иначе Украина не только утратит значительный доход, но и останется без важного элемента энергетической безопасности.

«Турецкий поток» введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Топливо сначала приходит в Турцию, а оттуда поставляется в страны Европы.