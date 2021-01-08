«Турецкий поток» оказался востребован в Европе

Российский экспортный газопровод «Турецкий поток» оказался востребован у потребителей в Европе, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, которого цитирует ТАСС.

«С начала эксплуатации "Газпром" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — сказал Миллер, отмечая год с момента начала эксплуатации «Турецкого потока».

По его словам, транспортируемый по трубопроводу газ в настоящее время закупают Турция и шесть европейских стран: Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина. По итогам 2020 года Турция, Греция и Северная Македония нарастили закупку газа у России.

«Турецкий поток» был введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Топливо по трубопроводу доставляется через Турцию в страны Европы.