Названы преимущества «Турецкого потока» для Сербии

Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ «Турецкого потока», надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии. Такие преимущества назвала региональный эксперт по энергетике Елица Путникович в разговоре с РИА Новости.

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Она заметила, что Сербия получила альтернативное направление снабжения газом, которое не зависит от Украины. «Новое направление также дешевле, потому что Венгрия в предыдущие годы требовала и до 70 долларов за транспорт тысячи кубических метров газа, а теперь, через Болгарию, цена будет 12-14 долларов за транзит тысячи кубометров», — добавила эксперт.

Кроме того, она отметила более выгодную закупочную цену — 155 долларов за тысячу кубометров — и то, что Сербия, став транзитной страной, может развивать свой газовый сектор.

Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич положил начало запуску «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию республики. Церемония открытия состоялась на четвертой газоизмерительной станции (ГИС-4) в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом.