В Сербию пустили российский газ

Продолжение газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии начали заполнять газом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поставки по нему должны стартовать с 1 января 2021 года. Они позволят полностью прекратить прокачку российского газа в республику через Украину. На следующем этапе газ из «Турецкого потока» должен дойти до Венгрии, а позднее и до Австрии.

Изначально предполагалось, что продолжение «Турецкого потока» запустят год назад, вместе с самим идущим по дну Черного моря газопроводом. Однако суды между строителями и пандемия коронавируса задержали работы на территории Болгарии.

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Ранее болгарская компания «Булгартрансгаз» подтвердила, что прокачивать газ получится начать до января. Ежедневный объем поставок сможет доходить до 15 миллионов кубометров.

Год назад в ситуацию по поводу скорости строительства болгарского вынужден был вмешаться президент страны Владимир Путин. Тогда проблема разрешилась, но в феврале работы вновь приостановились.

В марте 2020 года стороны подписали новый контракт на поставки в Болгарию. Премьер-министр республики Бойко Борисов заявил о скидке в размере 40 процентов, которой удалось добиться от Москвы. Политик назвал такое решение «подарком», а министр энергетики Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за помощь в переговорах, которая позволила добиться впечатляющего результата.

После этого Борисов пообещал завершить строительство до конца года. Однако новой проблемой стал участок газопровода в Сербии. Источники не исключают, что строительство маршрута, по которому должны пойти поставки в Венгрию, затянется до весны 2021 года.