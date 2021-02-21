Стало известно о наихудшем сценарии для Украины

Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) грозит Украине наихудшим сценарием. Об этом рассказали эксперты, опрошенные изданием «Апостроф», их цитирует РИА Новости.

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал, что речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов. Помимо этого, отсутствие инвестиций может усугубить текущие проблемы: коррупцию, олигархию и «карманное правосудие». «Для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», — заключил Иосуб.

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак напомнил, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины: например, макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. Их размер равен 1,3 миллиарда долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», — считает Орыщак.

РИА Новости напоминает, что миссия МВФ завершила работу на Украине из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой и работой Нацбанка. Она начала работу по пересмотру программы stand-by в декабре прошлого года. В начале июня совет управляющих фондом одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Из них страна получила уже 2,1 миллиарда.

В ноябре прошлого года МВФ отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.