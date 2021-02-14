МВФ подвел итоги миссии на Украине

Постпред Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман подвел итоги миссии организации в стране, которая завершилась накануне. Его слова передает РИА Новости.

По словам Люнгмана, миссия завершила работу без конкретного результата, однако обсуждение было продуктивным. «Нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — говорится в заявлении.

В частности, обсуждались управление Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, мероприятия по уменьшению фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Кроме того, речь шла о законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также мероприятий в секторе энергетики.